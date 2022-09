► Häng med NT-sporten – Veckans livesatsningar: Padelstart och derby

Måndag 26 september

► Padel, match, 19.00:

Norrtelje Tidning gör en satsning på padel, där vi kommer sända en match i veckan under en period på hösten/vintern. Matcherna kommer att sändas från padelhallen VMI Padelcenter by Fine Padel vid Norrtäljeporten. Satsningen börjar redan under måndagen, då det är dags för Jonathan Lundberg och Mikael Ridderdahl att möte José Huiaquio och Arvid Hahn Hederstedt i division 1. Sporten direktsänder måndagens möte och vår sändning börjar tio minuter före matchstart.